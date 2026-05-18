Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

18.05.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, Alanya'da defnedildi. Cenazede Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin vasiyeti üzerine vakıf kurarak cami ve okul yapacaklarını açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde vefat eden; eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi defnedildi.

Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Çavuşoğlu, namaz öncesi hocanın cami inşaatından bahsettiğini belirterek inşaatın başlaması ve devam etmesinde emeği geçenlerin başında kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun olduğunu ifade etti.

Kardeşinin kendilerine vasiyette bulunduğu dile getiren Çavuşoğlu, "Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ile okullar yapılmasını ve çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek vasiyetini yerine getireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Çavuşoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunan ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aydın Çavuşoğlu (52) dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:02:42. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.