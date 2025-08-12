Olay, 5 Nisan'da Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde klima tamiri yapan 3 çocuk babası Tayfun Çakır, iddiaya göre dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakır, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tayfun Çakır, bugün hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İş Kazası: Tayfun Çakır Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?