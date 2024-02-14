İşçi Partisi Milletvekili Adaylığı İsrail Yorumları Nedeniyle Askıya Alındı

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Graham Jones'un milletvekili adaylığını İsrail'le ilgili yorumları nedeniyle askıya aldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Jones, geçen yıl Lancashire'da katıldığı bir parti toplantısında, İsrail'le ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle idari soruşturma kapsamında partisinden uzaklaştırıldı.

İşçi Partisi ise 2010-2019'da partinin Hyndburn milletvekili olan Jones'un, toplantıda kullandığı öne sürülen ve adaylığının askıya alınmasına neden olan ifadelerine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"Guido Fawkes" adlı internet sitesi, Jones'un, İsrail'e yönelik küfürlü ifade kullandığı ve İsrail ordusunda savaşan İngilizlerin hapse atılması gerektiğini savunduğu iddia edilen ses kaydı yayımladı.

Ses kaydında, Jones'un, "Hiçbir İngiliz başka bir ülke için savaşmamalıdır, nokta. Bu yasalara aykırıdır ve hapse atılmanız gerekir." değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, çifte vatandaşlığa sahip İngiliz vatandaşlarının, diğer vatandaşı oldukları ülkenin meşru olarak tanınan silahlı kuvvetlerinde görev yapabileceklerini doğruladı.

Jones'un adaylığının askıya alınması kararı, İşçi Partisi'nin, yine İsrail'le ilgili yorumları nedeniyle Rochdale ara seçimlerinde aday olan Azhar Ali'ye verdiği desteği geri çekmesinin ardından geldi.

İşçi Partisi, gelecek genel seçimlerde Lancashire milletvekilliği için Jones'u aday göstermişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.