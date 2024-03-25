İşçilerin Ankara\'daki eylemi sona erdi

HABER: OGÜN KAYA/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY
İzmir'in Bergama ilçesinde Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 23 Ağustos 2023'ten bu yana hakları için mücadele eden işçilerin 18 Mart'ta Ankara'ya başlattıkları yürüyüş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sona erdi. Bakanlık önünde eylem yapan işçiler "Patronlar bunca kişinin emeğini gasbediyor, koskoca bakanlar duymuyor" tepkisini dile getirdi.
İzmir'in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten atılan işçiler, haklarını Ankara'da arıyor. 23 Ağustos 2023'ten bu yana hakları mücadele veren işçilerin, 18 Mart Ankara'ya başlattığı yürüyüş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde tamamlandı. Sabah erken saatlerden itibaren Bakan Vedat Işıkhan ile görüşme talebiyle beklemeye başlayan işçiler, "Agrobay işçisi köle değildir", "Sendika haktır engellenemez" ve "Agrobay hakkımızı ver" sloganları attı.
Kadın işçilerden biri, " Türkiye'nin en zengini bizi 7 aydır kapının önüne koydu. Jandarma, albay kimse kalmadı bize hakaret etmeyen. Arzu Şentürk bizim hakkımızı ver" dedi.
"BİR HAFTADIR YAYA YÜRÜYORUZ"
İşçilerden Naime Tekkahraman da haklarının verilmesini, tazminatlarının ödenmesini isteyerek, "Hakkımız için geldik. 7 aydır mücadele ediyoruz. Senelik iznimiz, aylıklarımız var, tazminatımız var. Sendikali olduk, arkadaşlarımıza destek olduk. Ertesi gün bizi kapının arkasına koydular. Sadece biz değildik, 300 kişiydik. Sadece bizi seçtiler. Bir haftadır yaya yürüyoruz. Hakkımız için geldik. Arzu hakkımızı versin" diye konuştu.
"ÇÖZÜM ALINCAYA KADAR BURADAN DÖNMÜYORUZ"
14 yıldır Agrobay işçisi olan Şehriban Kapaklıkaya ise Bakanlık önüne çözüm bulabilmek için geldiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Biz buraya kavgaya, dövüşe gelmedik. Hakkımızı almaya geldik. Büyüğümüzdür, devlettir diye geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bizi davet edip, çözüm bulsun diye geldik. Çözüm alana kadar buradan dönmüyoruz. Emeğimiz kaldı. 8 aydır direnişteyiz. Kimse sesimizi duymadı. Bizim gibi fakir fukaranın sesini kimse duymaz. Patrona dokunulmasın... Onlar zaten işçinin sırtından geçinirler. O patronlar bunca kişinin emeğini gasp ediyor. Koskoca bakanlar duymuyor. Çözüm yolu bulamıyor. İstese bulurlar. Ölüm var dönmek yok. Sadaka değil bizim istediğimiz, sadece emeğimiz. Aylığımız, mesailerimiz kaldı. Bu patron değil işçi düşmanı. Kimseyle gürültü değil, emek istiyoruz."
Bekleyiş sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'ın daveti üzerine Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ve temsilen seçilen işçiler görüşme gerçekleştirdi.
"BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Görüşmenin ardından Tarım Sen Genel Başkanı Kocagöz, şu açıklamada bulundu:
"18 Mart 2024 tarihinde Bergama'dan başladığımız Ankara yürüyüşümüzde şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önündeyiz. Sendikal sebeple işten atılan arkadaşlarımızın haklarını almak için 7 aydır mücadele yürütüyoruz. Sendikal sebep Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında olduğu için daha önce bu konuda pozitif gelişme olmadığından, Bakanlığı muhatap olarak gördüğümüz için buradayız. Geçtiğimiz perşembe günü de bir görüşme gerçekleştirmiştik Çalışma Genel Müdürlüğü ile. Bu görüşmede herhangi bir sonuç alamamıştık. Temel yaklaşm; muhatap alınacak kesimin kendileri olmadığı yönünde. Şimdi tekrar bir görüşme yaptık Çalışma Genel Müdürü ile. Kendisi, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'le bugün saat 16.00'da görüşme yapılacağına dair teyitte bulundu. Biz de heyet olarak saat 16.00'da Bakanlıkta görüşme gerçekleştireceğiz."
Kocagöz, işçilerin haklarının bir an önce verilmesini ve işten çıkarmaların cezasız kalmamasını istediklerini dile getirerek, "Bakanlığın muhatap olarak karşımıza çıkması olumlu bir gelişme, ancak yeterli değildir. Biz programımıza devam edeceğiz. Buradan sonra AK Parti, İYİ Parti ve CHP Genel Merkezlerinde görüşmeler yapacağız. Akşam da 18.30'da Madenci Anıtı önünde basın açıklamamız olacak." dedi.
İşçiler daha sonra AKP Genel Merkezine gitmek üzere Bakanlık önünden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › İşçilerin Ankara'daki eylemi sona erdi - Son Dakika
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