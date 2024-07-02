İşgal altındaki Kudüs'te 2024 yılında 10'u çocuk, 23 Filistinli öldürüldü

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İşgal altındaki Kudüs'te 2024 yılının ilk yarısında 10'u çocuk, 23 Filistinlinin öldürüldüğü, 25 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan raporda, işgal altındaki kentte İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerine yer verildi.

Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı vurgulanan raporda, bu dönemde söz konusu saldırılarda gerçek mermi ve darp sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"Kudüs kentinde 2024 yılının ilk yarısında 23 Filistinli şehit oldu, bunlar arasında biri 4 yaşında olmak üzere 10 çocuk vardı." ifadelerine yer verilen raporda, İsrail ordusunun Filistinlilere ait 41 naaşı elinde tutmaya devam ettiği belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara da değinilen raporda, bu dönemde 25 bin 54 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail makamlarının 7 Ekim 2023'te başlattığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ablukayı sürdürdüğüne işaret edilen raporda, 2024 yılının ilk yarısında Kudüs'teki Hristiyanların da İsrail kısıtlamalarına maruz kalarak dini bayramlarında özgürce hareket edemedikleri hatırlatıldı.

İsrail'in son 6 ayda Kudüs'te 73'ü çocuk ve 37'si kadın olmak üzere 708 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen raporda, İsrail mahkemelerinin de bu süre zarfında Kudüs sakinleri hakkında 205 hapis cezası kararı çıkardığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin bu yıl içinde Kudüs kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 73 yapıyı yıktığı ve 42 yapıyı da sahiplerine yıktırdığına dikkati çekilen raporda, bölgede 13 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.