İsias Oteli Davası İçin 3 Dakika Kararan Kıbrıs

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'i davasının 22 Ekim'de görülecek dördüncü duruşması nedeniyle sanıkların "olası kastla" yargılanması için KKTC'de 14-22 Ekim tarihleri arasında saat 20.00'de 3 dakika ışık kapatma eylemi yapılacağını belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Adalet olası kastla gelirse, aydınlığı bir nebze olsun görebileceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının dördüncü duruşması 22 Ekim'de Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan, depremde yaşamını yitiren KKTC'li sporcuların aileleri, KKTC'de 14-22 Ekim tarihlerinde saat 20.00 itibarıyla 3 dakikalık ışık kapatma eylemi yapacak.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "İsias'ta işlenen cinayetle hayatlarımızı karanlığa gömdüler. Türkiye'de depremden dolayı binlerce insanın hayatı karanlığa gömüldü. 22 Ekim'de görülecek İsias Otel duruşma tarihine kadar her gece 3 dakika karanlığa gömülüyoruz. Adalet olası kastla gelirse, aydınlığı bir nebze olsun görebileceğiz" dedi.

KKTC'li Ayşe Teksu ise şunları kaydetti:

"İnsan yaşıyor olduğu için hiç utanır mı? Nefes aldığı için acı çeker mi? Kendi evladını severken aniden sızım sızım sızlar mı yüreği? Utanıyoruz, acı çekiyoruz ve sızım sızım sızlıyor yüreğimiz o günden beri. 88 yaşındayım bu yaşıma kadar savaş gördüm, göç ettim, yokluk çektim, sevdiklerimi kaybettim ama bu yaşıma kadar yaşadığım en büyük acım nedir diye sorarsanız, 'İsias' derim. 6 Şubat depreminden beridir bir yanımız hep eksik. En mutlu olduğumuz anlarda bile içimizde büyüyen bir boşluk var. İsias bizim için yıkılan bir otel değil, insanlığın enkazıdır. İsias, pırıl pırıl çocuklarımızı, onların hayallerini ve geleceğini gömdüğümüz yerdir. Çaresizliğimizdir. Bir yürek yaramız var, karanlıkta sakladığımız. Şimdi adalet için çoğaltacağız bu karanlığı. Çocuklarımız geri gelmeseler de belki yitirilen insanlık geri gelir diye İsias'ta ağır ihmal ve olası kast ile kaybettiğimiz çocuklarımız için olası depremlerde başka çocuklar ölmesin diye emsal olacak bir karar için her gece saat 20.00'de adalet için 3 dakika karanlık."