İşiba'dan Gümrük Vergisi Açıklaması

TOKYO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin Japonya'ya yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidinin ardından açıklamalarda bulundu. İşiba gümrük vergisi müzakerelerinde ulusal çıkarları korumanın önemini vurguladı.

İşiba, çarşamba günü katıldığı parti liderleri tartışma programında, Japonya'nın, ABD'ye en fazla yatırım yapan ülke ve ABD'de istihdam yaratan en büyük kaynaklardan biri olduğunu vurgulayarak bunun, "Japonya'ya diğer ülkelerden daha farklı bir konum kazandırdığını" söyledi.

İşiba, ABD'nin ticaret açığını azaltmasının önemli olduğunu, ancak bu konudaki temel çözümün, gümrük vergilerinden ziyade yatırım olduğunu belirtti.

Japonya'yla devam eden müzakereler konusundaki kuşkularını dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, gümrük verilerini daha da artırarak yüzde 30-35'e çıkarma ihtimalinden bahsetmişti.

ABD, an itibarıyla Japonya'ya otomobil ve otomobil parçaları ihracatında yüzde 25, çelik ve alüminyum ihracatındaysa yüzde 50 gümrük vergisi uyguluyor. Daha önce bakanlar düzeyinde yürütülen müzakerelere rağmen Japonya, ABD'den vergi muafiyeti alma çabalarında pek ilerleme kaydedemedi.

Japonya'nın 2024 yılında ABD'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı, bu ülkeye olan toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2024 yılında ABD'ye yaklaşık 1,37 milyon araç ihraç edildi.