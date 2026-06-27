Işıkeli Köyü'nde Aşure İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Işıkeli Köyü'nde Aşure İkramı

Işıkeli Köyü\'nde Aşure İkramı
27.06.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram ediliyor, birlik ve beraberlik vurgulanıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Işıkeli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Köy Muhtarı Emin Aktaş, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Aktaş, "Köy muhtarlığı olarak geleneksel aşure bereketini komşularımızla ve misafirlerimizle paylaşmak istedik. Davetimize icabet eden tüm konuklarımıza ve köy halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Muharrem Ayı, Emin Aktaş, Çanakkale, Güncel, Yaşam, Biga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işıkeli Köyü'nde Aşure İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat Yargıtay son noktayı koydu Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede
12 ilde ’change araç’ operasyonu: 37 araç ele geçirildi 12 ilde 'change araç' operasyonu: 37 araç ele geçirildi
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz Yıkım uydu görüntülerine yansıdı Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Myanmar’da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi Myanmar'da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi

10:24
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
09:24
Arabalardaki ses sistemlerine “müzik keyfi“ standardı geliyor
Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor
08:33
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 10:28:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Işıkeli Köyü'nde Aşure İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.