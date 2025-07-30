Işıkhan'dan Kamu İşçilerine Yeni Enflasyon Teklifi - Son Dakika
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Işıkhan'dan Kamu İşçilerine Yeni Enflasyon Teklifi

Işıkhan\'dan Kamu İşçilerine Yeni Enflasyon Teklifi
30.07.2025 18:55
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Bakan Işıkhan, kamu işçileri için enflasyon oranına dayalı yeni tekliflerin kabul edilmediğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, işçi kesimine, bu yılın ikinci 6 ayı için temmuz-aralık dönemi enflasyon oranının teklif edildiğini ancak teklifin, kamuoyuna farklı aksettirilerek kabul edilmediğini bildirdi.

Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, kamu işçilerine yönelik Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için sendikalarla görüşmelerin şubat ayından bu yana sürdüğünü hatırlattı.

Bu süreçte görüşmelerin her aşamasında sendikalarla sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduklarını belirten Işıkhan, süreçte sendikalar tarafından talepler iletildiğini ve hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) yaptığı istişarelerle çok sayıda teklifi sendikalara ilettiğini anımsattı.

Işıkhan, 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif, enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için temmuz-aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif, kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif, ikinci 6 ayın (temmuz-aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk."

Dün farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifi iletmek üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini davet ettiklerini bildiren Işıkhan, davete TÜRK-İŞ heyetinin katılmadığını, HAK-İŞ heyetinin katıldığını ve teklifi kendilerine ilettiklerini kaydetti.

Işıkhan, teklifi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdiklerini belirterek, "Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11 ki bu oran, temmuz-aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz"

Ağustos ayının, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin yürütüleceği ay olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hem kamu işçilerimizin hem de memurlarımızın, çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışlarını görüşeceğiz. Biz, tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan zam oranlarının kısa sürede erimediği, yüksek fiyat artışlarına sebep olmadığı kalıcı bir refah için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bunun için yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur. Biz işçilerimizin yanındayız. Bugüne kadar işçilerimizin haklarını genişletmek için nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da aynı düşünce ve yaklaşımla çalışmaya devam edeceğiz."

2023-2024 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçilerinin ücretlerine 2023 yılı ilk 6 ayda refah payı dahil yüzde 45, ikinci 6 ayda yüzde 15; 2024 yılı her iki 6 ayda ise yüzde 10'ar artış yapıldığını, ayrıca enflasyon farkı da ödendiğini hatırlatan Işıkhan, brüt ücreti 15 bin liranın altında olan işçilerin ücretlerinin bu seviyeye çıkarıldığını anımsattı.

Işıkhan, "Dün olduğu gibi bugün de amacımız, toplu iş sözleşmesini bir an önce tamamlayarak kamu işçilerimizin hak ettikleri artışları ve kazanımları almasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işıkhan'dan Kamu İşçilerine Yeni Enflasyon Teklifi - Son Dakika

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