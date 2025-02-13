İskender Bayhan'dan Grev Yasağına Tepki

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(TBMM) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Gaziantep Valiliği'nin kentte 15 gün süreyle tüm etkinlikleri yasaklamasına yönelik kararını TBMM Genel Kurulu'nda yırtarak, "Siz ne kadar çok grev yasağı ilan ederseniz işçi hakkı, emekçi hakkı yerseniz o yasakları biz burada tanımadığımızı ve yırtacağımızı sizlere hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Gaziantep Valiliği'nin 15 gün süreyle kentteki tüm etkinlikleri yasaklama kararına tepki gösterdi. Bayhan, "Saraydaki tek adam iktidarı 21 grev yasağıyla grev şampiyonu olarak tarihe geçmiş bir iktidar. Gaziantep Valisi de onun yolunda onun izinde yürüyor. En son 2 bin metal işçisinin grevini yasakladı ama 2 bin metal işçisi bu emperyalist tekellere hizmet eden grev yasağını tanımadı ve fiilen grevlerini sürdürdüler. Ben o gün bu kürsüde o grev kararını tanımayan işçi kardeşlerimizin çağrısına yanıt olarak o kararı yırtmıştım. Bugün de Gaziantep işçilerinin çağrısına yanıt olarak Gaziantep Valisinin grev yasağı kararını yırtıyorum bu kürsüde. Siz ne kadar çok grev yasağı ilan ederseniz işçi hakkı, emekçi hakkı yerseniz o yasakları biz burada tanımadığımızı ve yırtacağımızı bir kez daha buradan sizlere hatırlatıyoruz" diye konuştu.