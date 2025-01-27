İskenderun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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İskenderun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İskenderun\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kazada 46 yaşındaki Emine Ö. hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ve 2 kişi yaralandı.

27.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:09
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Muhammet Akın E.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kazada Emine Ö. (46), hayatını kaybetti, biri motosiklet sürücüsü 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Akın E. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö., Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö.'ye (18) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Muhammet Akın E. ve yayalar yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Emine Ö., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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