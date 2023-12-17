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İskenderun'da öğrencilerden depremzedelere destek - Son Dakika
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İskenderun'da öğrencilerden depremzedelere destek

İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar için eşofman takımı dikip, kukla yapıyor. Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Özlem Eren, 'Hayata Dokunuyor' projesi kapsamında ürettikleri takımları depremzedelere teslim edeceklerini belirtti.

İskenderun\'da öğrencilerden depremzedelere destek
17.12.2023 - 10:51,
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar için eşofman takımı dikip, kukla yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da, İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Moda Bölümü öğrencileri, öksüz ve yetim çocuklar için kolları sıvadı. Kendileri de birer depremzede olan öğrenciler, özellikle felakette anne ve babalarını kaybeden, konteynerlerde yaşayan afetzedeler için eşofman takımı dikip, kukla yapıyor.

Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Özlem Eren, hayata geçirdikleri 'Hayata Dokunuyor' projesi kapsamında üretim yaptıklarını söyledi. Eren, "6 Şubat depreminden etkilenen öncelikle annesini ve babasını kaybetmiş 6-8 yaş grubu çocuklarımıza 80 takım olmak üzere eşofman takımları hazırlıyoruz. Kendi örgün öğrencilerimizin yanı sıra açık liseye gelen öğrencilerimiz de bu projede yer aldı. Takımları tamamlar tamamlamaz sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projede olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Fatma Beydilli ise ürettikleri kuklalar ile aynı zamanda bir drama çalışması ve hikaye anlatıcılığı planlaması yaptıklarını söyledi. Öğrenciler de çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Moda, Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da öğrencilerden depremzedelere destek - Son Dakika
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