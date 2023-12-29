İskenderun\'da yılbaşı öncesi polis ekipleri \'huzur ve güven\' uygulaması gerçekleştirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla İskenderun'da halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, otogar ve çarşı merkezinde uygulama yapıldı.

Ekiplerce uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar arandı.