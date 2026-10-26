İskenderun Devlet Hastanesi\'nde 125 kişinin ölümü TBMM gündemine taşındı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, ANKA Haber Ajansı'nın, "Depremde 125 kişiye mezar olmuştu… İskenderun Devlet Hastanesi'nin 'göçme durumu' tespitine rağmen kullanıma izin verenler 'asli kusurlu'" başlıklı haberini, verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin 3 yıl 8 aydır süren soruşturma dosyasına beklenen bilirkişi raporu sunuldu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, hastanenin 2012'de "göçme durumu" tespitine rağmen kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, kurum yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Depremden önce bilinen hayati tehlikeye rağmen gerekli önlemlerin alınmaması ve 125 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmanın uzun süredir sonuçlandırılamaması, adaletin zamanında tecellisi ve kamu görevlilerinin hesap verebilirliği açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır" denildi.

Ali Yüksel, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"İskenderun Devlet Hastanesi'nde 125 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma hangi aşamadadır? Bugüne kadar kaç kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmıştır? Soruşturmanın 3 yıl 8 aydır tamamlanamamasının nedenleri nelerdir? Bilirkişi raporunun hazırlanmasının bu kadar uzun sürmesinde hangi etkenler rol oynamıştır?

2012 yılında hastanenin 'göçme durumu' performans seviyesinde olduğunun tespit edilmesine rağmen kullanılmaya devam edilmesiyle ilgili kaç kamu görevlisi hakkında adli işlem başlatılmıştır? Bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' ve 'tali kusurlu' olarak değerlendirilen kişilerden kaçı hakkında kamu davası açılmıştır? Açılmamışsa soruşturmanın mevcut durumu nedir?

Soruşturma kapsamında herhangi bir kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep edilmiş midir? Edilmişse kaç kişi hakkında izin verilmiş, kaç kişi hakkında izin verilmemiştir? Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan veya hakkında adli kontrol kararı verilen kişi sayısı kaçtır?

Depremde hayatını kaybeden 125 kişinin yakınlarının adalete erişimini kolaylaştırmak ve soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılmasını sağlamak maksadıyla bakanlığınızın yetkileri çerçevesinde hangi tedbirler alınmıştır?"