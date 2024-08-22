İskenderun Körfezi'nde Yelkenli Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi

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Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarındaki yelkenli tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sertaç Kaya (40), Arsuz Madenli Yat Limanı'ndan kendisine ait yelkenliyle Mersin açıklarına doğru ilerlemeye başladı.

İskenderun Körfezi açıklarına varan Kaya, teknenin ön tarafında su yüzeyine çıkan yunusları fark etti.

Kaya, çok sayıda yunusun tekneye eşlik etmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sertaç Kaya, AA muhabirine, İskenderun Körfezi'nde ilk defa yunuslarla karşılaştığını söyledi.

Yunusları izlemekten zevk aldığını belirten Kaya, "Teknemi hobi amaçlı kullanıyorum, adı da 'Ehlikeyf'. Buradan Mersin'e doğru giderken Konacık ile Karataş açıkları arasında yunuslara denk geldim. Yaklaşık 16 civarında yunus sayabildik. Körfezde ilk defa yunuslara denk geliyorum. İzlemesi inanılmaz keyifli, çıkardığı sesleri duymak, zıplamalarını görmek inanılmaz zevkliydi." ifadelerini kullandı.