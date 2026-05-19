İŞKUR Gençlik Programı 220 Bin Gence Yardımcı Oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan 220 bine yakın gencin faydalandığını, program kapsamında 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR Gençlik, kariyer hedeflerinde gençlerimizin yanında. 2025 yılının Şubat ayında hayata geçirdiğimiz program sayesinde; mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin yanında olduk. 930 bine yakın başvuru aldık. 220 bine yakın gencimizi programdan faydalandırdık. Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar TL'nin üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik. 81 ilimizde 127 üniversite ile iş birliği yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.