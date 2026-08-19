İslahiye\'de Üzüm Hasadı Başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sofralık üzüm hasadına başlandı. Sıcak hava nedeniyle şafak vakti başlayan mesai, 5 saat boyunca devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'de; 15 mahalledeki 47 bin dekar alanda yetiştirilen kardinal, hatun parmağı, Antep karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı. Hasat mevsimi ile yüzlerce tarım işçisi, saat 05.00 itibarıyla üzüm bağlarında çalışmaya başlıyor. Sıcak hava nedeniyle şafak vakti başlayan mesai, 5 saat boyunca devam ediyor. İşçiler, bağlardan kestikleri üzümleri kasalara doldurup, ardından kamyonlara yükleyerek hale gönderiyor.

HAVALAR İYİ GİTTİ, REKOLTE ARTTI

Geçen yıl zirai don ve aşırı sıcaklık nedeniyle rekolte kaybıyla 35 bin ton üzüm hasadı yapılan ilçede, bu yıl mevsimsel yağışların iyi olması, hastalıklarla zamanında mücadele edilmesi ile rekoltenin 60 bin ton olması bekleniyor. Kilosu 35 ile 40 TL arasında işlem gören sofralık üzümler ayrıca iç piyasanın yanı sıra bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

KAYMAKAM DA HASADA KATILDI

Hasada katılarak üzüm kesen İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, "İlçemizde yaklaşık 47 bin dekar üzüm alanımızda, bugün çiftçilerimizin aylar süren emeğinin karşılığı olarak hasat sezonun birlikte başlattık. Dekar başına 1200 kilo rekolte beklentimiz ile Rabb'im inşallah ürünü bol, tarımımızı bereketli eylesin. Geçimini burada temin eden kardeşlerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar ihsan etsin. İlçemizde üzüm üretimi önemli bir yer teşkil etmekte. Biz de ürün ve hasat miktarımızın artması, ürünümüzün çeşitlenmesi ve ürün kalitesinin artması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bir çalışma başlattık. Kooperatifleşmenin sağlanması ile üreticilerimiz ürünlerini daha iyi pazarlama fırsatı yakalayacaktır" dedi.