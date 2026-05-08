İslahiye'deki Göletler Yüzde 100 Dolu

08.05.2026 10:20
Gaziantep İslahiye'deki Güneş ve Bayraktepe göletleri, yağışlarla birlikte tamamen doldu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 11 bin 160 dekar tarım arazisini sulayan Güneş ve Bayraktepe göletleri, yağışlarla yüzde 100 seviyesine ulaştı.

İslahiye Yesemek Mahallesi'ndeki 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulama kapasiteli Güneş Göleti ile Bayraktepe Mahallesi'ndeki 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi ile 6 bin 120 dekar tarım arazisi sulama kapasitesine sahip göletler yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkilediği göletlerde su seviyesi yüzde 1'lere düşmesiyle çiftçiler geçen yıl ürünlerinde rekolte düşüşü yaşarken, yağan karların erimeye başlaması ve yağışlarla birlikte ile Güneş ve Bayraktepe göletlerinde 8 yıl sonra ilk kez su seviyeleri yüzde 100'lere ulaştı.

'YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, göletlerin tam anlamıyla dolması ile birlikte çiftçilerin yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Güneş ve Bayraktepe göletlerimiz kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde 1'lere düşmüştü. Yağan karların erimesi ile yağmurla birlikte göletlerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Göletlerimizin doluluk oranına ulaşmasıyla kontrollü bir şekilde dolu savaklarda su akmaktadır. Çiftçilerimiz kuraklık endişesi yaşamadan 11 bin 160 dönüm arazisini sulamanın mutluluğunu yaşayacaktır. Çiftçimizin yüzü güldü" diye konuştu

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA

