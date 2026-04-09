Sismik İzolatörler Sayesinde Ayakta Kalan İslahiye Devlet Hastanesi, Depremde Bölgenin Sağlık Üssü Oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerini sismik izolatörler sayesinde hafif hasarla atlatan İslahiye Devlet Hastanesi, afet döneminde bölgeden gelen binlerce yaralıya kesintisiz tedavi sağlayarak hayat kurtardı. 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük yıkıma neden olduğu, yaklaşık 5 bin evin yıkıldığı ve 1.500 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

2014'te hizmete açılan ve sismik izolatör sistemiyle inşa edilen hastane, iki büyük depremde de ayakta kalmayı başardı. Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılmasıyla İslahiye, Nurdağı ve Hatay'ın yakın ilçelerinin yükünü omuzladı. Sağlık çalışanları, depremde yakınlarını kaybetmelerine ve evleri hasar görmesine rağmen kesintisiz hizmet verdi.

Hastane, afet gecesinde sığınak görevi görerek çok sayıda kişiyi ağırladı ve depremzedelerin hayata tutunmasına katkı sundu. 72'si hekim 294 personel, hafif hasarları giderilen hastanede hizmet vermeye devam ediyor. Depremlerden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlandığı hastanede, 6 Şubat'tan itibaren 780 bebek doğdu.

İslahiye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Yılmaz Menken, binanın sağlam kalması sayesinde kesintisiz hizmet verildiğini belirterek, "Bölgenin adeta sağlık üssüyüz" dedi. Hastanenin 17 şehidi olduğunu ifade eden Menken, personelin acılara rağmen en iyi hizmeti vermeye devam ettiğini vurguladı.