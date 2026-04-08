Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsmail Baha Sürelsan'ı Anacak

Devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan vefatının 28'inci yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından anılacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek İsmail Baha Sürelsan Türk Müziği Ödül Töreni ve Anma Programı, 12 Nisan Cumartesi akşamı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda saat 20.00'de gerçekleşecek.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Özgen Gürbüz, Münip Utandı, Ayşe Taş ve Dr. Dilek Yüzlüer'den oluşan seçici kurul tarafından belirlenen ödüller sahiplerini bulacak. İsmail Baha Sürelsan Türk Müziği Ödülleri bu yıl Genç Kuşak Başarı Ödülü kategorisinde Pelin Değirmenci'ye, Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Zekai Tunca'ya verilecek. Törenin ardından, Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ile Dr. Dilek Yüzlüer'in birlikte sunacağı, ses sanatçısı Umut Akyürek'in icra edeceği "Müsiki Sandığımız" adlı konser programı gerçekleşecek.