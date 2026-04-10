İsmail Kahraman'dan 'Asırlık Gece' Dizi Performansı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kahraman'dan 'Asırlık Gece' Dizi Performansı

İsmail Kahraman'dan 'Asırlık Gece' Dizi Performansı
10.04.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Kahraman, 15 Temmuz'u anlatan 'Asırlık Gece' dizisinde tanıklıklarını paylaşıyor.

TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yayınlayacağı "Asırlık Gece" dizisi için eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kamera karşısına geçti.

Miray Yapım'dan yapılan açıklamaya göre dizide, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Kahraman, o geceye dair tanıklıklarını ve değerlendirmelerini paylaşıyor.

Projeyi yine TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve "Vefa Sultan" dizilerine imza atan Miray Yapım gerçekleştiriyor.

Dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu üstleniyor. 15 bölümden oluşması planlanan projede farklı isimlerin anlatımıyla 15 Temmuz gecesinin çok boyutlu bir şekilde izleyicilere aktarılması hedefleniyor.

İsmail Kahraman, çekimlerden sonra ayrıca "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:01:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.