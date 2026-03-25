İsmail Köksal Engür 3. Yılında Anılıyor - Son Dakika
İsmail Köksal Engür 3. Yılında Anılıyor

25.03.2026 11:49
Usta sanatçı İsmail Köksal Engür, vefatının 3. yılında anılıyor. Tiyatro ve sinemada önemli eserler bıraktı.

Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, vefatının 3. yılında anılıyor.

Kars'ta 5 Mart 1946'da dünyaya gelen İsmail Köksal Engür, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe ilk adımını attı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılırken bu süreçte seslendirme çalışmalarının da temelini oluşturdu.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında önemli roller üstlendi.

Hollywood yıldızlarını ve çizgi karakterleri seslendirdi

Tiyatro sahneleriyle sınırlı kalmayıp sinema ve dizi filmlerde de boy gösteren Engür, kendine has ses tonuyla birçok karakteri seslendirdi. Susam Sokağı'nda "Büdü", Red Kit çizgi filminde "Red Kit" ve SüngerBob dizisinde "Squitward" karakterlerinin sesi oldu.

Usta isim ayrıca Hollywood'un efsanevi aktörleri Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın filmlerindeki Türkçe seslendirmeleriyle de akıllarda yer edindi.

Tiyatro ve sinemadaki başarısını ödüllerle taçlandıran sanatçı, 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu", 2005'te ise "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Dizi ve sinema filmlerinde rol aldı

Kariyeri boyunca 50'nin üzerinde dizi ve sinema filminde rol alan Köksal Engür, son dönemde rol aldığı "Leyla ile Mecnun" dizisindeki "Aksakallı Dede" rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

"Zerda" dizisinde "Sıddık" karakterini oynayan usta sanatçı, kariyeri boyunca "Vizontele", "Korkuyorum Anne", "Beş Vakit", "Güneşin Oğlu", "Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi" ve "Unutursam Fısılda" adlı sinema filmlerinde de rol aldı."

Böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 26 Mart 2023'te 77 yaşında hayata veda eden Köksal Engür, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsmail Köksal Engür 3. Yılında Anılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İsmail Köksal Engür 3. Yılında Anılıyor - Son Dakika
