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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Madrid'de görüştü - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Madrid'de görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Madrid'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'ndeki insani yardımın önemi ve barışçıl bir çözüm için işbirliği konuları ele alındı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Madrid\'de görüştü
12.12.2023 - 21:57,
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgilerde, Sanchez ve Kral 2. Abdullah'ın " Orta Doğu'daki durum hakkında konuştuğu ve Gazze Şeridi'nde sivil halkın acısını hafifletmek için sürekli ve yeterli miktarda insani yardımın ulaşmasının önemi üzerinde mutabakata vardığı" bildirildi.

Sanchez'in, "Gazze Şeridi'ndeki barışçıl ve kalıcı bir çözüme doğru ilerleme çabaları için Ürdün'e teşekkür ettiği ve Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesini reddettiğini aktardığı" belirtildi.

İki liderin ayrıca "İsrail ve Hamas arasında insani ateşkes yapılması hususunda ve iki ülke arasında barış ve güvenlik için iki devlet temeline dayanan bir çözümde birlikte çalışmakta hemfikir oldukları" ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Madrid'de görüştü - Son Dakika
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