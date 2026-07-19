İspanya'da Büyük Orman Yangınları - Son Dakika
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İspanya'da Büyük Orman Yangınları

19.07.2026 20:59
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Zaragoza'daki yangında 16 bin, Guadalajara'da 13 bin hektar alan yanarken, sıcak hava dalgası bekleniyor.

İspanya'da etkisini sürdüren Zaragoza'daki büyük orman yangınında 16 bin hektarlık alan kül olurken, başkent Madrid yakınlarındaki Guadalajara'da devam eden yangında 13 bin hektardan fazla alan yandı.

İspanya basını, "bu yılın en büyük orman yangını" olarak nitelendirilen Zaragoza'ya bağlı Cinco Villas bölgesindeki yangının henüz kontrol altına alınamadığını, bölgede 16 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Yangınla mücadelede yüzlerce itfaiyeci, askeri birlikler ve hava araçlarının görev yaptığı, binlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Başkent Madrid'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Guadalajara iline bağlı La Mierla'da 16 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında ise 13 bin hektardan fazla alanın kül olduğu ifade edildi.

İspanya'nın yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklığının yer yer 45 dereceye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Büyük Orman Yangınları - Son Dakika

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