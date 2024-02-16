İspanya\'da çiftçiler, protestolarını sürdürme kararı aldı

İspanya'da çiftçiler, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas'ın sunduğu 18 maddelik önlem paketine ve bürokratik engellerin azaltılmasına yönelik önerilerine rağmen protestolarını sürdürme kararı aldı.
Tarım sektörünü temsil eden üç büyük sendika Asaja, COAG ve UPA, Bakan Planas ile dün yapılan görüşmenin ardından, hükümetin vaatlerini yeterli bulmayarak, eylemlerini sürdürdü.
"Daha katedilmesi gereken çok yol var." diyen çiftçiler, bugün Alicante, Santander, Zaragoza ve Segovia kentlerinde traktörleriyle trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemleri yaptı.
Bakan Planas ile görüşmeye devam edecek olan sendika temsilcileri, 21 Şubat'ta başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenlemeyi ve protestoları 26 Şubat'a kadar sürdürmeyi planlıyor.
Öte yandan, çiftçilere 18 maddelik önlem paketi sunan Bakan Planas'ın, gıda zincirindeki ihlallerin denetimini güçlendirmek için devlete ait "Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı" kurulmasına yönelik vaadi öne çıktı.
Eylemlere neden olan sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Planas, bu konuda 26 Şubat ve 16 Mart'ta Brüksel'de yapılacak toplantılarda da Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarına, Ortak Tarım Politikası'ndaki bürokratik engelleri basitleştiren, Gümrük Birliği anlaşmalarında daha etkin kontroller yapılmasını sağlayan bazı öneriler sunacaklarını vurguladı.
İspanya genelinde 6 Şubat'tan bu yana eylemler yapan çiftçilerin protestolarında, resmi rakamlara göre şimdiye kadar 43 kişi gözaltına alındı.
Çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.
Hükümetin vaatlerinin büyük ölçüde bu taleplerle örtüşmesine karşın çiftçiler, eylemlerini sonlandırmak için somut adım bekliyor.
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