İspanya'da çiftçilerin protestoları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya'da çiftçilerin protestoları devam ediyor

İspanya\'da çiftçilerin protestoları devam ediyor

İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemlerine devam eden çiftçiler, özerk yönetimler, merkezi hükümet ve Avrupa Birliğinden (AB) istedikleri taleplerinin karşılık bulmasına kadar protestolarını sürdüreceklerini söylüyor. Tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, İspanya'nın 13 kentinde bugün protestolarını sürdürdü. Çiftçiler, seslerinin duyulması ve taleplerinin karşılanması için eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

14.02.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemlerine devam eden çiftçiler, özerk yönetimler, merkezi hükümet ve Avrupa Birliğinden (AB) istedikleri taleplerinin karşılık bulmasına kadar protestolarını sürdüreceklerini söylüyor.

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas ile yarın görüşecek olan tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu Asaja, COAG ve UCA adlı sendikalar, bugün İspanya'nın 13 kentinde protestolarını sürdürdü.

Traktörleriyle yolları kapatan çiftçilerin eylemleri, Sevilya, Girona, Jaen, Granada, Tarragona, Malaga, Burgos kentlerinde yoğunlaşırken, Fransa sınırındaki AP-7 otoyolu da trafiğe kapatıldı.

Çiftçiler, "Sesimize kulak verilene kadar protestoları sürdüreceğiz." derken, vaatten çok somut adım beklediklerini yineliyor.

İzinsiz olmasına rağmen barışçıl geçen çiftçilerin eylemleri aynı zamanda meyve ve sebze halleri, limanlar gibi taşımacılık sektörü için önemli olan yerlerde de devam ediyor.

Polis ve jandarma şiddet ve provokasyon içerikli eylemler olması halinde çiftçilere müdahale etse de belirli aralıklarla yol kapatmalarına izin veriyor.

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Planas, Brüksel'de 26 Şubat'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde, AB Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirecek bazı teklifler sunacaklarını açıklamıştı.

Planas'ın bu teklifiyle ilgili detayları ve gıda zincirindeki fiyatlandırmayı kontrol almaya yönelik adımları yarın sendika temsilcilerine iletmesi bekleniyor.

İspanya'da hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

6 Şubat'tan bu yana trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemlerine devam eden çiftçiler, başkent Madrid'de 21 Şubat'taki büyük gösteri için çağrılarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hükümet, İspanya, Avrupa Birliği, Ulaşım, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da çiftçilerin protestoları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da çiftçilerin protestoları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement