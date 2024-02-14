İspanya\'da çiftçilerin protestoları devam ediyor

Güncel

İspanya'da 6 Şubat'tan bu yana trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemlerine devam eden çiftçiler, özerk yönetimler, merkezi hükümet ve Avrupa Birliğinden (AB) istedikleri taleplerinin karşılık bulmasına kadar protestolarını sürdüreceklerini söylüyor.

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas ile yarın görüşecek olan tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu Asaja, COAG ve UCA adlı sendikalar, bugün İspanya'nın 13 kentinde protestolarını sürdürdü.

Traktörleriyle yolları kapatan çiftçilerin eylemleri, Sevilya, Girona, Jaen, Granada, Tarragona, Malaga, Burgos kentlerinde yoğunlaşırken, Fransa sınırındaki AP-7 otoyolu da trafiğe kapatıldı.

Çiftçiler, "Sesimize kulak verilene kadar protestoları sürdüreceğiz." derken, vaatten çok somut adım beklediklerini yineliyor.

İzinsiz olmasına rağmen barışçıl geçen çiftçilerin eylemleri aynı zamanda meyve ve sebze halleri, limanlar gibi taşımacılık sektörü için önemli olan yerlerde de devam ediyor.

Polis ve jandarma şiddet ve provokasyon içerikli eylemler olması halinde çiftçilere müdahale etse de belirli aralıklarla yol kapatmalarına izin veriyor.

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Planas, Brüksel'de 26 Şubat'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde, AB Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirecek bazı teklifler sunacaklarını açıklamıştı.

Planas'ın bu teklifiyle ilgili detayları ve gıda zincirindeki fiyatlandırmayı kontrol almaya yönelik adımları yarın sendika temsilcilerine iletmesi bekleniyor.

İspanya'da hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

6 Şubat'tan bu yana trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemlerine devam eden çiftçiler, başkent Madrid'de 21 Şubat'taki büyük gösteri için çağrılarını da sürdürüyor.