İspanya'da Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika
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İspanya'da Filistin'e Destek Gösterileri

İspanya'nın büyük kentlerinde binlerce kişi, Gazze'deki soykırımı durdurmak için sokaklara döküldü.

30.11.2024 21:46
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İspanya'nın büyük kentlerinde binlerce kişi Filistin'e destek için meydanlara çıkarak, tüm dünyaya " Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.

Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 26 Kasım'dan bu yana devam eden ve toplamda 41 kentte yapılan Filistin'e destek gösterilerinin bugünkü durakları Madrid, Barselona, Jaen, Büyük Kanarya, Sevilya, Cadiz, Salamanca, Soria, Valladolid ve Leon gibi büyük şehirler oldu.

"Filistin'deki soykırımı durduralım, silah ticaretini ve İsrail ile ilişkileri sonlandıralım" başlığıyla yapılan gösterilere özellikle başkent Madrid ve Barselona'da yoğun katılım olması dikkati çekti.

Katılımcılar "Özgür Filistin", "Soykırımı Durdurun" ve "İsrail'e Silah Ambargosu" sloganları attı.

Azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisinin lideri İone Belarra ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsabel Serra'nın da katıldığı Madrid'deki gösterinin ardından okunan manifestoda, İspanya hükümetinden İsrail ile silah ticareti yapan tüm firmaların lisanslarının iptal edilmesi ve bu ülkeyle diplomatik, siyasi, ekonomik ve kültürel tüm ilişkilerin askıya alınması istendi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Margarita Belen, "Filistin'de, Gazze'de olanlar soykırım değil de nedir? İsrail'in durdurulması için tüm dünya daha ne bekliyor? Bu ülkeyle tüm ilişkileri kesin." derken, Javier Lluis de "Şimdiye kadar 44 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bunların 20 bin kadarı çocuk deniliyor. Bu asırda nasıl böyle bir şeye göz yumulur?" diye konuştu.

Gösteriler İspanya'nın bazı il ve ilçelerinde 1 Aralık'ta da devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika

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