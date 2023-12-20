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İspanya'da İsrail ile silah ticaretine son eylemi düzenlendi - Son Dakika
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İspanya'da İsrail ile silah ticaretine son eylemi düzenlendi

İspanya'da 375 sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle, başkent Madrid'deki Meclis binası önünde 'İsrail ile silah ticaretine son' eylemi düzenlendi. STK'ler, İsrail ile silah ve güvenlik ekipmanı alım satımına derhal son verilmesini istedi.

İspanya\'da İsrail ile silah ticaretine son eylemi düzenlendi
20.12.2023 - 16:30,
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İspanya'da 375 sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle, başkent Madrid'deki Meclis binası önünde "İsrail ile silah ticaretine son" eylemi düzenlendi.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinden "İsrail ile silah ve güvenlik ekipmanı alım satımına derhal son vermesini isteyen" STK'lerin, yaptıkları ortak açıklamada, "İsrail'in finansmanına veya doğrudan silahlanmasına katkıda bulunmamak için askeri ticaretin sona erdirilmesi her zamankinden daha acil. Filistinlilere yapılan katliamı, soykırımı durdurun." ifadesi kullanıldı.

Aralarında doktor, avukat, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu, Meclis'teki 5 siyasi partinin de destek verdiği "İsrail ile silah ticaretine son" eyleminde yapılan konuşmalarda, 2000 yılından bu yana İspanya'nın İsrail'e toplamda 139 milyon avro değerinde silah sattığı, ithalatın ihracattan daha fazla olduğu belirtildi.

Meclis binası önünde 375 sivil toplum kuruluşunun girişimiyle düzenlenen eylemdeki konuşmalarda, "İsrail'in Filistin'i işgalinden en fazla kar elde eden İsrailli şirketlerden biri olan Elbit Systems'tan toplam değeri 576,4 milyon avroluk SILAM roketatar ve Spike füze satın alınmasına geçen haftalarda İspanya devletinin onay verdiği" kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan göstericilerden Maria Fernandez, "Gazze'de olanlar, yapılan soykırım karşısında tam bir çaresizlik içindeyim. İspanyol hükümeti bu zamana kadar güzel kelimeler söyledi ama artık beklentimiz eyleme geçilmesi. AB'nin Rusya'da Putin'e yaptığı yaptırımların hepsini şimdi işlediği tüm savaş suçlarından dolayı Netanyahu'ya uygulaması gerekir." dedi.

Paola Benitez de "Olağan dışı, korkunç şeyler oluyor. Sadece Gazze'de olanlar değil aynı zamanda buna karşı Batı dünyasının ikiyüzlü tavrı da inanılmaz. İnsanlık dışı bu tavır değişmeli, değişeceğine inanıyorum ama maalesef bu sırada insanlar ölmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Podemos, hükümetten İsrail'e karşı somut eyleme geçmesini istedi

Öte yandan, aralarında İsrail'e karşı yeteri kadar tepki gösterilmemesinin de yer aldığı bazı gerekçelerle koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından 5 Aralık'ta çıkma kararı alan Podemos Partisi, hükümetten İsrail'e karşı "somut önlemler" almasını istedi.

Meclis'teki "hükümete sorular" oturumuna katılan Podemos'un lideri Ione Belarra, Başbakan Pedro Sanchez'e "İsrail'e karşı artık söylemleri bırakıp eyleme geçmesi" çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombalı saldırılarıyla soykırım yaptığını ifade eden Belarra, "AB'nin bu konudaki eylemsizliği utanç verici. Avrupalı ??ortaklarımız ABD'nin çıkarlarına tabi olduğu için İspanya'nın örnek teşkil etmesi, somut eylemler uygulaması ve bunu AB'deki diğer ülkelerden de talep etmesi gerekir. Ekonomik yaptırımlar ve silah ticaretine ambargo uygulanmasını istiyoruz." dedi.

"İspanya'nın hiçbir şey yapmadığını çünkü İsrail'in AB ve ABD'nin stratejik ortağı olduğunu, tüm bu sürecin de İspanya'yı ikiyüzlülük ve tutarsızlığa ittiğini" savunan Belarra, hükümetten İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini ve bu ülkedeki İspanyol büyükelçiyi geri çağırmasını istedi.

Filistin devletinin tanınması konusundaki görüşlerini yineleyen Başbakan Pedro Sanchez ise normal şartlarda 4 yıl sürecek bu yasama dönemi içinde Meclis'in Filistin'i tanıması gerektiğini söyledi.

Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına atıfta bulunarak, "Avrupalıların yüksek sesle ve net şekilde konuşmasının zamanı geldi, kız ve erkek çocuklar ölüyor, biz öylece elimizi kolumuz bağlı duramayız, durmayacağız da." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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İspanya, Madrid, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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