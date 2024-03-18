İspanya Dışişleri Bakanı, AB'nin Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararını geç alınmış bir karar olarak yorumladı

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulamakta mutabık kalmasını "önemli ama geç alınmış bir karar" olarak yorumladı.

Albares, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, "Yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırım kararını bir ay önce almak isterdik ama o zaman mutabakat sağlanamamıştı. Şimdi masada mutabakat sağlandı. Önemli ama geç alınmış bir karar. Yavaş da olsa diğer ülkeler, bizim pozisyonumuza yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda ihtiyacının hayati olduğunu, İspanya olarak havadan yardımları sürdüreceklerini ancak kara yoluyla yardım ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Albares, "İnsani yardımların ulaşması için acil ateşkes yapılması, rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve yardımların engelsiz ulaştırılması çağrımızı yeniliyoruz." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı, bir dahaki AB dışişleri bakanları toplantısına, İsrailli mevkidaşının da davet edilmesini önerdiklerini, buna diğer AB ülkelerinin de sıcak baktığını aktararak, şunları kaydetti:

"İnsani yardım konusunda fikir alışverişinde bulunmak için İsrail ile bir toplantı olmalı. Sahip olduğumuz ortaklık konseyi buna izin veriyor ve İsrail ile fikir alışverişinde bulunmak için çok iyi bir fırsat olabilir. Biz, barışın diyalog yoluyla sağlanabileceğinde ısrar ediyoruz."