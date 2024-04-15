İspanya Dışişleri Bakanı, İran ve İsrail arasındaki tansiyonun artmaması için uluslararası güç birliği çağrısı yaptı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından iki ülke arasındaki tansiyonun daha da yükselmemesi ve şiddetin diğer ülkelere sıçramaması için uluslararası topluma güç birliği yapması çağrısında bulundu.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in çağrısıyla yarın toplanacak AB Dışişleri Bakanlarının, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme yaptığı İHA saldırılarını kınayacağını ifade eden Albares, "Orta Doğu'da zaten yeterince bir şiddet sarmalı var. Bunun daha da artmaması ve bölgeye sıçramaması için tüm güçlerimizi birleştirmemiz gerektiği konusunda herkesin hem fikir olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulup ateşkes ilan edilmesi, Gazze'ye insani yardımların girişinin şartsız garanti edilmesi ve rehinelerin tamamının serbest bırakılmasının öncelik olmaya devam ettiğini ancak şu anda bu hedeflerin çok uzağında olunduğunu kaydeden Albares, "İspanya başta olmak üzere tüm uluslararası toplumun bölgede şiddetin olası bir tırmanışını önlemek için elinden geleni yapması gerektiğini" dile getirdi.
Albares, "İki devletli çözümle bağlantılı olarak Filistin devletinin tanınması ve tüm Orta Doğu'da barış, güvenlik, refah ve istikrarın gelmesinden mevcut durumda çok uzakta bulunuyoruz. İspanya, Orta Doğu'da istikrar ve güvenlik için aylardır çalışıyor. Avrupalı ortaklarımız ve Arap ülkelerindeki dostlarımızla konuşuyoruz. Bu görüşmeler bu hafta da devam edecek." dedi.
"Filistin halkının umudunun adı Filistin devletidir." diyen Albares, İspanya'nın AB'deki diğer bazı ortaklarıyla birlikte kısa zamanda Filistin devletini tanıyacağını, bunun Dışişleri Bakanlığının önerisi sonrasında Bakanlar Kurulunda alınacak kararla olacağını vurguladı.
Diğer yandan mevcut durumda 9'u AB ülkesi olmak üzere 139 ülkenin Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatan Albares, 18 Nisan'da New York'a giderek, Filistin'in Birleşmiş Milletlerin (BM) tam üyesi olmasına ilişkin İspanya adına destek vereceğini aktardı.
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