İspanya Meclisi'nde Vox'un Üstünlük Önerisi Reddedildi

İspanya Meclisi, muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin sunduğu, göçmenleri ikinci sınıf vatandaş olarak gösterip, kamu yardımlarına erişimde "ulusal öncelik" kriterlerinin uygulanmasına ilişkin öneriyi reddetti.

Vox'un kamu yardımlarına erişimde "ulusal öncelik" adıyla İspanyollara ayrıcalık getiren bazı kriterlerin uygulanmasını ve düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni almaları için yeni getirilen yasal statünün kaldırılmasını savunan önerisine meclisteki hiçbir siyasi parti destek vermedi.

Öneri, 33 "evet"e karşı 310 "hayır" oyuyla reddedildi.

Ülkede İspanyol halkına öncelik verilmesi gerektiğini savunan Vox'un önerisini, "insanlık dışı" olarak nitelendiren sol görüşlü partiler, aşırı sağcı partiye "Nazi" yakıştırması yaptı.

Ana muhalefetteki PP, Vox'un önerisine karşı çıksa da polemiğe girmekten kaçındı

Bu arada İspanya'nın Extremadura ve Aragon özerk yönetimlerinde yerel parlamento seçimlerini kazanmasına rağmen yeterli çoğunluğu bulamadığından Vox ile ittifak yapmak zorunda kalan ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), aşırı sağcı partinin meclise sunduğu önerisine destek vermese de polemiğe girmekten kaçındı.

PP, "ulusal önceliği savunduğunu ancak bunun köklere dayalı ve Anayasa ile yasalara uygun olması gerektiğini" açıkladı.

Ülkedeki mevcut siyasi durumdan dolayı ilk defa aşırı sağ ile koalisyon kurmak zorunda kalan PP, Extremadura özerk bölgesinde hükümeti kurabilmek için Vox'un, "burka yasağı getirilmesi, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesi, helal gıdanın okullardan kaldırılması" gibi bazı şartlarını kabul etmişti.

Sol görüşlü iki siyasi partinin (Sosyalist İşçi Partisi ve Sumar) 29 Mayıs 2023'te kurduğu azınlık koalisyon hükümetinin iktidarda olduğu İspanya'da normal şartlarda 2027 yılı ortalarında genel seçim yapılacak.