İspanya Meclisi'nde Vox'un Üstünlük Önerisi Reddedildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Meclisi, Vox'un göçmenlere yönelik ulusal öncelik önerisini 310 'hayır' oyuyla reddetti.

İspanya Meclisi, muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin sunduğu, göçmenleri ikinci sınıf vatandaş olarak gösterip, kamu yardımlarına erişimde "ulusal öncelik" kriterlerinin uygulanmasına ilişkin öneriyi reddetti.

Vox'un kamu yardımlarına erişimde "ulusal öncelik" adıyla İspanyollara ayrıcalık getiren bazı kriterlerin uygulanmasını ve düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni almaları için yeni getirilen yasal statünün kaldırılmasını savunan önerisine meclisteki hiçbir siyasi parti destek vermedi.

Öneri, 33 "evet"e karşı 310 "hayır" oyuyla reddedildi.

Ülkede İspanyol halkına öncelik verilmesi gerektiğini savunan Vox'un önerisini, "insanlık dışı" olarak nitelendiren sol görüşlü partiler, aşırı sağcı partiye "Nazi" yakıştırması yaptı.

Ana muhalefetteki PP, Vox'un önerisine karşı çıksa da polemiğe girmekten kaçındı

Bu arada İspanya'nın Extremadura ve Aragon özerk yönetimlerinde yerel parlamento seçimlerini kazanmasına rağmen yeterli çoğunluğu bulamadığından Vox ile ittifak yapmak zorunda kalan ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), aşırı sağcı partinin meclise sunduğu önerisine destek vermese de polemiğe girmekten kaçındı.

PP, "ulusal önceliği savunduğunu ancak bunun köklere dayalı ve Anayasa ile yasalara uygun olması gerektiğini" açıkladı.

Ülkedeki mevcut siyasi durumdan dolayı ilk defa aşırı sağ ile koalisyon kurmak zorunda kalan PP, Extremadura özerk bölgesinde hükümeti kurabilmek için Vox'un, "burka yasağı getirilmesi, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesi, helal gıdanın okullardan kaldırılması" gibi bazı şartlarını kabul etmişti.

Sol görüşlü iki siyasi partinin (Sosyalist İşçi Partisi ve Sumar) 29 Mayıs 2023'te kurduğu azınlık koalisyon hükümetinin iktidarda olduğu İspanya'da normal şartlarda 2027 yılı ortalarında genel seçim yapılacak.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:16:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.