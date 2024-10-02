İspanya: Savaş Eşiğinde - Son Dakika
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İspanya: Savaş Eşiğinde

İspanya: Savaş Eşiğinde

Dışişleri Bakanı Albares, İsrail-Hamas çatışmasının bölgesel savaşa dönüşme riski taşıdığını belirtti.

02.10.2024 11:46
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Hamas arasında bir yıl önce başlayan çatışmaların o dönemde öngörülemeyecek kadar tırmandığını ve "topyekün bölgesel bir savaşın eşiğine gelindiğini" söyledi.

Albares, Onda Cero radyosuna yaptığı açıklamada, "Topyekün bir bölgesel savaşın başlangıcında olmasa da eşiğindeyiz ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılmalıdır." dedi.

"Ne yazık ki, bir yıl önce düşünülemeyecek kadar savaşın tırmandığı bir anla karşı karşıyayız. Durum son derece ciddi." diyen Albares, İspanya dış politikasının 7 Ekim 2023'den bu yana bölgesel bir savaşı önlemek amacıyla acil ateşkes ilan etmek için çalıştığını ifade etti.

İspanya'nın Orta Doğu'daki dış politikasının "İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasının garanti edilmesi, Gazze'de tahammül edilemeyecek durumda olan sivil ölümlere karşı seslerini yükseltmek ve Lübnan'daki egemen bir devlete yönelik bir saldırıya tolerans göstermemek" olduğunu kaydeden Albares, "İspanya, tüm aktörlerden itidal ve sorumluluk almalarını talep ediyor." şeklinde konuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da "savaşın kurallarının ve sınırlarının aşıldığını" vurgulayarak, "terör örgütleri" olarak tanımladığı Hamas ve Hizbullah'ın yanı sıra İsrail'in ve son olarak İran'ın saldırılarını da şiddetle kınadıklarını söyledi.

İspanya, vatandaşlarını tahliye etmek için Lübnan'a 2 askeri uçak gönderiyor

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de İspanyol televizyonu Antena 3'e verdiği demeçte, Lübnan'dan ayrılmak isteyen 350 İspanyol için yarın bu ülkeye 2 askeri uçak göndereceklerini açıkladı.

Lübnan'daki İspanyol vatandaşlarının tahliyesi için her türlü hazırlığın yapıldığını ifade eden Robles, "Her şey hazır. İspanya ve İspanya hükümeti dünyanın hiçbir yerinde İspanyol vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Afganistan'da, Nijer'de, Sudan'da yaptıklarımızı Lübnan'da da yapacağız. Ancak tüm dünya hava sahasındaki durumu biliyor. İspanyol uçakları hazır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İspanya, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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