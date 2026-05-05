İspanya ve Brezilya'dan İsrail'e Kınama

05.05.2026 22:19
İspanya ve Brezilya, İsrail'in uluslararası sularda alıkonulan vatandaşlarını kınadı.

İspanya ve Brezilya, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı sırasında vatandaşlarının alıkonulmasını en güçlü şekilde kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden paylaşılan ortak açıklamada, "İspanya ve Brezilya hükümetleri, 2 vatandaşının uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulmasını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, İsrail tarafından uluslararası sularda durdurulan filo teknelerinde bulunduğu ve Girit Adası'nda serbest bırakılmadığı belirtildi.

İsrail'in bu eyleminin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, durumun uluslararası mahkemelere taşınabileceği bildirildi.

Açıklamada, alıkonulan vatandaşların derhal ve güvenli şekilde iade edilmesi istendi.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

Kaynak: AA

