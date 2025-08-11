İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları Devam Ediyor

11.08.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Portekiz'de 2025'teki yangınlar 42 bin ve 40 bin hektar ormanlık alanı kül etti.

İber Yarımadası'nın iki büyük ülkesi İspanya ve Portekiz'de orman yangınları ile mücadele devam ederken, bu yıl Portekiz'de 42 bin, İspanya'da da 40 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Sivil Koruma yetkililerinin açıklamaları ve ekoloji bakanlıklarının verilerine göre 2025 yılı içinde şimdiye kadar Portekiz'de 42 bin, İspanya'da da 40 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

İspanya'da hafta sonundan bu yana özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde çıkan orman yangınları mevcut durumda 3'ü büyük olmak üzere toplam 11 farklı yerde devam ediyor.

Kastilya ve Leon bölgesinde Leon ve Zamora kentlerindeki en büyük yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, ancak UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Las Medulas doğal parkında bitki örtüsünün ve yöreye özgü kestane ağaçlarının büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Jandarma ve yerel yönetim yetkilileri, bölgede tahliye edilen 850'den fazla kişinin parça parça evlerine dönmelerine izin verildiğini duyurdu.

İspanya'da yıl boyunca şimdiye kadar yanan ormanlık alanların 40 bin hektarı geçtiği ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9'luk daha fazla alanın yandığı belirtiliyor.

Son 1 haftada ülke genelinde toplamda 5 kişi yangın çıkartmak suçuyla gözaltına alındı.

Portekiz'de yaklaşık 2 binden fazla itfaiye görevlisi çalışmalara katılıyor

Diğer yandan 3 Ağustos'tan bu yana alarm durumunda olan Portekiz'de mevcut durumda ikisi büyük 10 yangın devam ediyor.

Ülkede 2 binden fazla itfaiye görevlisi yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sivil Koruma kurumu yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda "Kritik noktalarda bu kadar çok sayıda yangının üst üste çıkması normal değil." derken, hafta sonunda 4 yangının çıkmasına neden olduğundan şüphelenilen 50 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Portekiz'de 2025 yılı başından bu yana 42 bin hektarlık alan yanarken, bu başkent Lizbon'un yüzölçümünün yaklaşık 5 katına denk geliyor.

Sadece, ülkenin orta bölgelerindeki Trancoso'da 9 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 8 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor.

Hükümet, aşırı sıcak havadan dolayı orman yangınlarına karşı ilan ettiği alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Hava Durumu, Portekiz, İtfaiye, İspanya, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:21:38. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.