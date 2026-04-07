Isparta'da Cumhuriyet Caddesi'nde Refüj Kaldırılacak, Yeni Düzenleme Yapılacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, halk oylaması anketinde refüjün kaldırılması kararı çıkan Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, caddede yapılacak düzenlemenin vatandaşı memnun edecek bir çalışma olması gerektiğini vurguladı. Isparta Belediyesi tarafından tek yön trafik akışının uygulandığı Cumhuriyet Caddesi'nin mevcut şeklinin korunması ya da yeniden düzenlenmesi konusunda anket yapılmış, Isparta 2. Noteri Aylin Ege'nin huzurunda açılan sandıklardan çıkan sonuca göre oy kullanan vatandaşlardan bin 301'i caddenin mevcut haliyle kalmasını, 3 bin 558'i ise refüjün kaldırılarak caddenin yeniden düzenlenmesini istemişti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, ilgili daire müdürlerinden yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, Isparta Meydan AVM'nin yan tarafından yeni bir araç çıkışı verileceğini belirterek, AVM yönetiminden bununla ilgili çalışma yapmalarını istedi. 'Ağaçların taşınması için üç araç gelecek' diyen Başdeğirmen, Cumhuriyet Caddesi'nde yapılacak çalışmanın vatandaşı memnun edecek bir çalışma olması gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Caddesi'nin kullanımıyla ilgili anket çalışması yaptıklarını hatırlatan Başdeğirmen, ankette caddenin mevcut halini kabul eden ile etmeyenler arasında yaklaşık üç kat fark olduğunu ve sonuca göre caddenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Başdeğirmen, 'Anketten çıkan sonuca uymak durumundayız. Orman Genel Müdürümüzle görüştüm, üç araç gönderiyorlar. Araçlardan birisi Şanlıurfa, birisi Malatya, diğeri de Ankara'daymış. Üçünü de aynı gün burada olacak şekilde gönderiyorlar. Bir gecede bu orta hattı düzene koyacağız. Orta refüjdeki ağaçların dikileceği yerleri de hemen hazırlamamız gerekiyor. Tam ağaç dikim mevsimi. Onların yerlerini hazır edip, hemen dikelim. AVM gidiş yönünde soldaki kaldırımı büyüterek oturma alanları oluşturup, sağ taraftaki hatta da çaprazına otopark hazırlayacağız' dedi.

'Yaya geçitleri oluşturulacak' diyen Başkan Başdeğirmen, cadde üzerindeki yolda yaya geçitleriyle ilgili de çalışma yapılacağını dile getirdi. 'Trafik Müdürlüğümüz ve İmar Müdürlüğümüz burada çalışma yaptılar, sonuçları alacağız. Ona göre yaya geçitlerini oluşturacağız. Caddedeki kaldırım taşları altına su alıyor. Bu cadde üzerindeki bazı dükkanların bodrumları var. O dönemdeki imar müsaadesinde kaldırımın altına çıkılabilir diye kural varmış. Buradaki caddede kaldırımların altında bodrum var. Buralarda kullanacağımız malzemelerin altına su almayacak blok malzemeler olması lazım. Gerekiyorsa da yalıtımlı çalışmamız gerekiyor. Daha önce Cumhuriyet Caddesi'nin bir bölümünde çalışırken yalıtım yapıldı, oradaki sorun çözüldü. Burada da aynı sorunun olmaması için başlangıçta hesaplamamız lazım. Aydınlatma direkleri sökülecek, bu konuda TEDAŞ'la irtibatlı olmamız gerekiyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzün altyapı konularına bakması lazım. Doğalgaz, elektrik, komünikasyon altyapılarının da dikkatli sürdürülmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, incelemeleri sırasında vatandaşlarla ve esnafla selamlaştı. Vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen'den memnun olduklarını belirterek, 'Allah başkanımızdan bin kez razı olsun' dediler.