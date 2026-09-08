Isparta'da karanfil hasadında bu yıl 250 milyon dal rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Isparta'da karanfil hasadında bu yıl 250 milyon dal rekolte bekleniyor

Isparta\'da karanfil hasadında bu yıl 250 milyon dal rekolte bekleniyor
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Isparta'nın Deregümü köyünde karanfil hasadı sürerken, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte yaklaşık 2 bin dönüm alanda üretim yapıldığını ve bu yıl 250-260 milyon dal rekolte beklendiğini açıkladı.

Isparta'nın önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden Deregümü köyünde karanfil hasadı devam ediyor.

Seralarda yetiştirilen farklı renklerdeki karanfiller, olgunlaştığında işçiler tarafından kesiliyor. Boy ve kalitesine göre ayrılan çiçekler demet haline getirilip paketleniyor ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte yaklaşık 2 bin dönüm alanda karanfil üretildiğini söyledi.

Dekar başına ortalama 120-130 bin dal karanfil üretildiğini belirten Selçuk, bu yıl 250-260 milyon dal rekolte beklediklerini ifade etti.

Selçuk, "Isparta'da 2 bin dönüm civarında karanfil seramız var. Burada 120-130 bin dal üretiliyor. 250 milyon dal civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Karanfiller Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Karanfil dikiminin yılda iki dönemde yapıldığını anlatan Selçuk, bazı seralarda dikimin Kasım-Aralık, bazılarında ise Mart-Nisan aylarında başladığını kaydetti.

Isparta'da üretilen karanfillerin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirten Selçuk, çiçeklerin renklerine göre farklı ülkelerde alıcı bulduğunu söyledi.

Selçuk, "Bizim ünettiğimiz karanfiller daha çok Avrupa ülkelerine gidiyor. Avrupa pazarında da renklerine göre farklı ülkelerde alıcı buluyor." diye konuştu.

Sıcak hava üretimi etkiledi

Deregümü köyünde 2002 yılında 2 bin metrekarelik alanda karanfil üretmeye başlayan üretici Mehmet Erdoğan, zamanla üretim alanını 80 bin metrekareye çıkardığını söyledi.

Son iki yılda hava sıcaklıklarının artmasının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, bu nedenle birim alandan alınan ürün miktarının azaldığını ifade etti.

Daha önce 1000 metrekarelik alandan 130-140 bin dal karanfil aldıklarını anlatan Erdoğan, son iki yılda bu miktarın 100-120 bin dala düştüğünü belirtti.

Geçen yıl dekar başına ortalama 110 bin dal üretim yaptıklarını belirten Erdoğan, bu yıl da aynı seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Can Selçuk, Isparta, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da karanfil hasadında bu yıl 250 milyon dal rekolte bekleniyor - Son Dakika

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