Isparta\'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İETT Otobüsü Kayarak Yan Yola Girdi, Kara Yolunda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Büyükçekmece'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kısmı yan yola girerken bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı. Yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün bir kısmının çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.