İsrail, 15 yıllık tedavinin ardından yeni doğan bebeği Muhammed ile birlikte Gazzeli bir anne ve babayı öldürdü - Son Dakika
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İsrail, 15 yıllık tedavinin ardından yeni doğan bebeği Muhammed ile birlikte Gazzeli bir anne ve babayı öldürdü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, çocuk hasreti çeken bir anne ve baba ile yeni doğan bebekleri Muhammed hayatını kaybetti. Anne ve baba, 15 yıllık tedavinin sonucunda bebek sahibi olmuştu. Saldırı sonucunda anne, baba ve bebeğin cansız bedenleri hastanede sergilendi.

16.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
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İsrail, yıllardır çocuk hasreti çeken Gazzeli bir anne ve babayı 15 yıllık tedavinin ardından yeni doğan bebekleri Muhammed ile öldürdü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda bir anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında anne, baba ve bebeğin Gazze'deki Aksa Hastanesine nakledilen cansız bedenlerini görüntüleyen AA'nın Gazze Şeridi'ndeki serbest foto muhabiri Eşref Amra'nın elde ettiği bilgilere göre, saldırıda ölen anne Fatıma et-Tabatibi ve eşi bebek sahibi olabilmek için 15 yıl tedavi gördü.

Anne ve babanın tedavileri uzun yıllar sonra sonuç verdi ve 5 ay önce İsrail'in saldırılarını başlattığı günlerde Muhammed adlı bebek dünyaya geldi.

Muhammed bebek, bugün İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda anne ve babası ile yaşamını yitirdi.

AA serbest foto muhabirinin çektiği görüntülerde, saldırıda hayatını kaybedenlerin bedenlerinin hastanenin önünde dizildiği ve Muhammed bebeğin küçük cansız bedeninin annesinin cesedi üzerine konulduğu görüldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 15 yıllık tedavinin ardından yeni doğan bebeği Muhammed ile birlikte Gazzeli bir anne ve babayı öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, 15 yıllık tedavinin ardından yeni doğan bebeği Muhammed ile birlikte Gazzeli bir anne ve babayı öldürdü - Son Dakika
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