İsrail, 5 Beldede Askeri Bölge İlan Etti - Son Dakika
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İsrail, 5 Beldede Askeri Bölge İlan Etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki 5 beldeyi 'kapalı askeri bölge' ilan ederek giriş çıkışları yasakladı.

07.10.2024 22:47
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İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde 5 beldeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek, giriş- çıkışı yasakladı.

İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre, Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerinin saat 22'den itibaren "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

Söz konusu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu açıklamayla eşzamanlı Avichay Adraee de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.

?- İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2083 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, 5 Beldede Askeri Bölge İlan Etti - Son Dakika

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