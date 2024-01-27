İsrail, Alman Televizyon Kanalının Gazze Çalışanını Çıkarmasına İzin Vermedi

Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin, Gazze'deki çalışanı Muhammad Ebu Saif'i bölgeden çıkarıp Almanya'ya getirmek istediği ancak İsrail'in buna engel olduğu bildirildi.

ARD'ye ait haber portalı Tagesschau'da yer alan haberde, iki aydan fazla süredir Alman hükümetinin de desteğiyle Saif'in Gazze Şeridi'nden çıkarılması için çalışmalar yürütüldüğü ancak İsrailli yetkililerin buna karşı çıktığı belirtildi.

Gazze'de 112 gündür süren saldırıların ardından Saif'in durumunun çok kötü olduğu vurgulanan haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda Gazze'nin en güneyinde, yüz binlerce Filistinlinin kaçtığı Refah'ta bir çadırda yaşıyor. Muhammad Ebu Saif daha önce de 8 kez yer değiştirmiş ve artık nereye gideceğini bilmiyor. O da Gazze Şeridi'ndeki pek çok insan gibi... Birleşmiş Milletlere göre Gazze Şeridi'nde 25 binden fazla ölü ve 63 binden fazla yaralının yanı sıra yaklaşık 1,7 milyon kişi de ülke içinde yerinden edilmiş durumda."

Haberde, Gazze'deki durumun Saif ve meslektaşları için özellikle tehlikeli hale geldiği, 83 gazeteci ve medya çalışanın daha önce öldürüldüğü hatırlatıldı.

Muhammed Ebu Saif'in İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürülmekten endişe ettiği belirtilen haberde, "Saif Gazze'de öldürülecek bir sonraki gazeteci olma korkusuyla yaşıyor." vurgusu yapıldı.

Bayerischer Rundfunk'un genel yayın yönetmeni Christian Nitsche de tüm çabalara rağmen ancak bir yere kadar ilerleyebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Alman hükümeti güvenlik kontrolleri yaptı ve çalışanlarımızı kabul edeceğine söz verdi. Ancak İsrail tarafı şu ana kadar güvenlik gerekçesiyle Gazze Şeridi'nden seyahatleri engelledi. Bu anlaşılmaz bir durum çünkü İsrail topraklarına artık girilemeyecek. Bu çalışanlar bir güvenlik riski oluşturmuyor ve bu nedenle İsrailli yetkililere, hükümete, çalışanlarımızın ülkeyi terk etmelerine izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz."

Haberde, ARD'nin, İsrail Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, iç istihbarat servisine yönelttiği sorulara yanıt verilmediği de kaydedildi.