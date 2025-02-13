İsrail Askeri, Çocuk Çantasını Çaldı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir İsrail askeri, Filistinli bir çocuğa ait çantayı takarak kamptaki baskına devam etti.

Filistin Devleti'ne bağlı Filistin'in Sesi Radyosu'nun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafta, sırtına bir çocuk çantası takmış bir İsrail askerinin bir grup askerle birlikte baskın yaptığı görülüyor.

Yapılan paylaşımda ayrıca "Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında İsrail askerlerinden biri, Şems adlı çocuğun çantasını evinden çaldı." ifadelerine yer verildi.

Filistin Haber Ağı adlı sivil toplum kuruluşu (STK) da sırtında Filistinli çocuğun çantasını taşıyan eli silahlı İsrail askerinin aynı fotoğrafını yayınlayarak, "Bir İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında Şems es-Sair adlı çocuğun okul çantasını evinden çaldı." ifadesini kullandı.

Yapılan paylaşımda "küçük Filistinli Şems'in çantasını İsrail askerinde görünce ağladığı" aktarıldı.

İsrail ordusu, 11 gün süren buldozerle yıkma, altyapıyı tahrip etme ve evlere saldırma eylemlerinin ardından dün sabah El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekilmişti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletmişti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.