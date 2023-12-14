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İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin kentindeki İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinlinin daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusunun ambulansın hastaneye ulaşmasını geciktirmesi sonucu bir kişi kurtarılamadı. Bu yeni açıklama ile Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükseldi.

İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinli öldürüldü
14.12.2023 - 10:51,
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GAZZE, 14 Aralık (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir günden uzun süren İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinlinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, kalçasından vurulan 36 yaşındaki bir adamın, İsrail ordusunun ambulansın hastaneye ulaşmasını geciktirmesi nedeniyle kurtarılamadığını belirtti.

Bakanlık, 29 yaşındaki Qassam Zidan adlı bir kişinin Cenin mülteci kampında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğünü, 13 yaşındaki bir çocuğun ise Cenin Devlet Hastanesi'ne götürülürken kendisini taşıyan ambulansın İsrail güçleri tarafından engellenmesi üzerine yolda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu yeni açıklama, Filistinli bir sağlık kaynağının Salı günü, İsrail'in drone saldırılarında en az 4 Filistinlinin öldürüldüğünü söylemesinin ardından geldi.

Filistinli güvenlik kaynaklarına ve yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Cenin kentinde büyük bir askeri operasyon yürütüyor, yüzlerce eve baskın düzenliyor ve onlarca Filistinliyi tutukluyor.

Açıklanan üç ölümle birlikte, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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