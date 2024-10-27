İsrail, Askeri Töreni Erteledi - Son Dakika
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İsrail, Askeri Töreni Erteledi

İsrail, İran tehdidine karşı askeri üslerde kalabalıkları engelleyerek 'Ulusal Askerlik Günü'nü erteledi.

27.10.2024 15:46
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İsrail yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine önlem olarak, askeri üslerdeki kalabalıkları engelleme kararı aldığı ve bugün düzenlenmesi beklenen "Ulusal Askerlik Günü" törenini ertelediği belirtildi.

İsrail'in Mearif gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu, İran'ın veya vekillerinin, Tel Aviv'in düzenlediği saldırıya vereceği karşılığın risklerini azaltmak için üslerdeki asker sayısını azaltmaya ve yemekhaneler dahil, oluşacak büyük kalabalıkları engellemeye çalışıyor.

Bu kapsamda Tel Aviv yakınında bugün düzenlenmesi beklenen, yüzlerce asker ve yakının katılacağı "Ulusal Askerlik Günü" töreni, ertelendi.

Kalabalıkların sınırlandırılması kararının yeni olmadığı, yıl içinde de bunun uygulandığı aktarılan haberde, "Ancak Golani Askeri Üssünde yemekhaneyi hedef alan İHA saldırısının ardından bu durum daha sık bir hale geldi." ifadesine yer verildi.

İsrail son dönemde yoğun saldırılara ve çatışmaya giriştiği Lübnan Hizbullahı'nın envanterindeki İHA'ları önemli tehditler arasında kabul ediyor.

Yerel basında, Hizbullah'ın envanterindeki İHA'ların hava savunma sistemlerini aşabilmesi endişesi sıkça dile getiriliyor.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

İran destekli Yemen'deki Husiler ve Irak'taki diğer silahlı grupların da bölgesel hal alan çatışmada İsrail'e yönelik hava savunma sistemlerini aşarak isabet kaydettiği İHA saldırıları yaşanmıştı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini belirtti.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Askeri Töreni Erteledi - Son Dakika

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