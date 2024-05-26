İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail askerleri Batı Şeria\'da baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerine askeri araçlarda baskınlar düzenledi. Nablus'ta bir apartmana yapılan baskında çatışmalar yaşanırken, Cenin'de ise çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildi. İsrail askerlerine karşı direnişçiler silahlı çatışmalara girdi ve patlayıcılarla engel olmaya çalıştı. Henüz can kaybı, yaralanma veya gözaltı bilgisi verilmedi.

26.05.2024 05:35
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BATI İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin kentlerine askeri araçlarda baskınlar düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail askeri araçlarının Nablus kentini 24. Caddesi'nde bir apartmana baskın yaptı.

Nablus'un Duma köyü ve Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Yine işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, çevredeki sivil yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Askeri birliklerin eşliğinde gelen buldozerler ve hafriyat makineleri, Cenin'deki Sikke Caddesi boyunca altyapıya zarar verirken çevrede büyük tahribata yol açtı.

Şihab ajansına açıklama yapan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, kendilerine bağlı direnişçilerin baskın düzenleyen İsrail askerlerine karşı silahlı çatışmalara girdiklerini ve askeri araçlara patlayıcılarla engel olmaya çalıştıklarını duyurdu.

Her iki kentteki baskınlar sırasında yaşanan çatışmalar sonucu can kaybı, yaralanma yada gözaltılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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