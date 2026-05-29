İsrail Askerleri Filistin Bayrağını İndirdi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da göndere çekili devasa bir Filistin bayrağını indirdi.
Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin El Halil kentinin kuzeyindeki Surif beldesindeki Filistin bayrağını indirdiği yer aldı.
Yaklaşık 10 İsrail askerinin beldeye hakim bir tepede bulunan büyük Filistin bayrağını gönderden indirdiği kameralara yansıdı.
Videoda, İsrail askerlerinin indirdikleri bayrağı sürükleyerek bölgeden ayrıldığı görüldü.
