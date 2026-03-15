İsrail Askerleri Filistinli Şeyh'e Saldırdı
İsrail Askerleri Filistinli Şeyh'e Saldırdı

15.03.2026 21:21
El Halil'de İsrail askerleri, Filistinli Şeyh Said el-Amur ve ailesine biber gazı ile saldırdı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Rakkiz köyünde yaşayan Filistinli Şeyh Said el-Amur ve ailesine saldırdığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler önce koyun sürüsüyle Amur'a ait araziye girdi ve evine kadar ilerleyerek, daha önce bir İsraillinin açtığı ateş sonucu bacağını kaybeden Amur'a biber gazı ve sopalarla saldırmaya çalıştığı belirtildi.

Saldırı sırasında, yakındaki bir evden gelen komşunun da biber gazıyla hedef alındığı aktarıldı.

Daha sonra bölgeye gelen İsrail askerlerinin, Amur'u gözaltına almaya çalıştığı ifade edildi.

Aktivistlerin paylaştığı görüntülerde askerlerin Amur'a müdahale ettiği ve aktivistleri olay yerinden uzaklaştırarak çekim yapmalarını engellediği görülüyor.

Görgü tanıkları, askerlerin daha sonra Amur ve ailesinin bulunduğu alana ses bombası attığını ve Amur'un başına tüfek dipçiğiyle vurduğunu belirtti.

Saldırıda yaralanan Amur'un hastaneye sevk edilmeyi beklediği ifade edildi.

Yerel kaynaklar, Amur'un daha önce Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden Benyamin Bodenheimer tarafından yakın mesafeden açılan ateş sonucu bacağını kaybettiğini ve söz konusu kişinin Avigayil yerleşim biriminde güvenlik koordinatörü olarak görev yaptığını aktarıyor.

Masafer Yatta bölgesindeki Filistinli sakinler, son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordusunun müdahaleleri nedeniyle bölgede yaşayanlar üzerindeki baskının arttığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Filistinli Şeyh'e Saldırdı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:32:41.
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Filistinli Şeyh'e Saldırdı - Son Dakika
