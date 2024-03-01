İsrail Askerleri Filistinlileri Kasıtlı Olarak Hedef Alıp Öldürdü

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı hedef alıp öldürdüğünü" belirtti.
Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyinin kapalı oturumu öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.
Filistin Daimi Temsilcisi, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırıyla ilgili, "Kafalarda soru işareti varsa bu, insanları dizginlemek için havaya ateş açmak gibi bir şey değil. Onlarcasının kafasına kurşun sıkılıyor. Kasıtlı hedef alınıp öldürülüyor." dedi.
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının 112 olduğunu doğrulayan Mansur, İsrail askerlerinin ve tanklarının hedef alması sonucu 750'den fazla kişinin de yaralandığını, sayının artacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Mansur, "Biliyorsunuz bu çirkin katliam, Güvenlik Konseyi felç olduğu ve vetolar kullanıldığı sürece bu durumun devam edeceğinin ve Filistin halkının hayatına mal olacağının kanıtıdır." şeklinde konuştu.
"Güvenlik Konseyinin artık yeter demesi gerekir"
Riyad Mansur, sabah saatlerinde görüştüğü ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'den "Güvenlik Konseyinin bu cinayeti kınayacak bir şey üretmesi ve katliamın sorumlularının peşine düşmesi için" ricada bulunduğunu belirtti.
Filistin Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyine, Genel Kurula ve Genel Kurul Başkanı'na gönderdikleri mektupta, Filistin halkına karşı yapılan "bu iğrenç katliamı mümkün olan en güçlü ifadelerle" kınadıklarını bildirdi.
Mansur, "Hesap verebilirlik son derece önemli ve BM Güvenlik Konseyinin artık yeter demesi gerekir." diyerek ateşkes çağrısına bulundu.
Olay
İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
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