İsrail Askerlerinden Gasptan Ceza Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Askerlerinden Gasptan Ceza Yok

29.05.2026 05:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da İsrail askerleri, bir Filistinlinin parasını gasbetti, ceza uygulanmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında görevli İsrail askerlerinin, durdurdukları bir Filistinliye ait para ve kredi kartlarını gasbettiği, olayın ardından para ve kart iade edilse de ilgili askeri personele herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı belirlendi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ramallah yakınlarındaki Rimonim askeri kontrol noktasındaki İsrail askerleri, arama yapmak üzere durdurdukları bir Filistinlinin yüzlerce dolarını ve kredi kartlarını zorla aldı.

Mağdur Filistinlinin, Filistin yönetimi ile İsrail ordusu arasındaki koordinasyonu sağlayan İrtibat Ofisi'ne şikayette bulunması üzerine başlatılan askeri idari tahkikatta, söz konusu askerlerin yaptıkları gasbı komutanlarına itiraf ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin gasbettiği kredi kartı ve paraların iade edilmesine karar verilirken, olaya karışan askerler hakkında şu ana kadar hiçbir cezai veya disiplin işlemi uygulanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu "hırsızlık" olmadığını savundu

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın bir "yağma veya kasıtlı hırsızlık" olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, rutin kontrol sırasında araçta yapılan aramada para ve kartların bulunduğu cüzdanın incelendiği, arama sonunda tüm mülklerin sahibine teslim edildiği ancak Filistinlinin kimlik kartının "yanlışlıkla" askeri personelde kaldığı iddia edildi.

İrtibat Ofisi'nden gelen uyarı üzerine hatanın fark edildiği ve kimliğin sahibine ulaştırıldığı savunuldu.

Ordu içindeki "yağma" tartışmaları büyüyor

Askerlerin cezasız bırakılması, İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'de saldırılara girişmesinden bu yana İsrail ordusu içinde geçen "disiplinsizlik ve yağma" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İsrail ordu komuta kademesinin son dönemde özellikle Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'deki saldırılar sırasında sivil mülklerin komutanların bilgisi dahilinde yağmalandığına dair basına yansıyan raporlar üzerine ordu içinde yeni bir birim kurduğu biliniyor.

Askeri Savcılık ve askeri polis işbirliğiyle kurulan bu mekanizmaya ve sınır hatlarındaki askeri araç aramalarının sıkılaştırılması talimatına rağmen, kontrol noktalarında yaşanan son hırsızlık vakasının cezasız kalması, ordu yönetiminin bu suçların üzerini örttüğü eleştirilerine yol açıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Gasptan Ceza Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:05
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:18
ABD uçakları, İsrail’i büyük zarara uğrattı
ABD uçakları, İsrail'i büyük zarara uğrattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 06:31:55. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Askerlerinden Gasptan Ceza Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.