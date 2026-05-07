İsrail Askerlerine İHA Saldırısı!

07.05.2026 09:04
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerlerine İHA ile saldırdı; 4 asker yaralandı.

İsrail ordusu, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırıda biri ağır 4 askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail askerlerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İHA saldırısında biri ağır, üçü hafif olmak üzere 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

