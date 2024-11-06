İsrail Bakanı'nın Gala Davası

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da katılacağı galanın iptal edilmesi için mahkemeye başvuru yapıldı.

Fransız avukat Rafik Chekkat, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Sonsuza kadar İsrail" adlı kuruluş tarafından düzenlenen söz konusu galanın iptali için Paris İdari Mahkemesine başvuru yapıldığını açıkladı.

Chekkat, galanın iptaline ilişkin duruşmanın yarın yerel saatle 15.30'da Paris'te gerçekleştirileceğini belirtti.

Öte yandan Fransa'daki çok sayıda dernek ile topluluk, galanın iptali talebiyle yarın başkentte gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in Paris'te 13 Kasım'da katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne geçen ay resmi talepte bulunmuştu.

Fransız İnsan Hakları Birliği, Fransa Filistin Dayanışma Derneği, Irkçılık Karşıtı ve Halkların Dostluğu Hareketi, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Genel İş Sendikası ve Fransa Eğitim Sendikaları Federasyonu 4 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, galanın iptal edilmesini talep etmişti.